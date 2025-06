Inclusione e valutazione | il nodo irrisolto per studenti DSA e BES

L'inclusione scolastica rappresenta una sfida critica, soprattutto per studenti con DSA e BES. Nel dibattito sui ricorsi per non ammissione, si rischia di soffermarsi sui sintomi anziché affrontare le radici del problema. È imprescindibile un cambio di paradigma: criteri valutativi più equi, formazione docente mirata e un approccio didattico realmente inclusivo. Solo così potremo garantire a tutti gli studenti un percorso scolastico equo e meritato.

Nel dibattito sui ricorsi per non ammissione scolastica, si tende a trascurare un problema strutturale: la reale difficoltà degli studenti con DSA e BES in un sistema ancora centrato su valutazioni standard e didattica frontale. Serve un cambiamento profondo nei criteri valutativi, nella formazione docente e nell’approccio all’inclusione Il ricorso come sintomo, non come causa . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: inclusione - studenti - valutazione - nodo

Inclusione e valutazione: riflessioni sui ricorsi e sulle reali difficoltà degli studenti DSA e BES - L’inclusione scolastica rappresenta una sfida complessa e fondamentale per garantire pari opportunità a tutti gli studenti, in particolare a quelli con DSA e bisogni educativi speciali (BES).

Inclusione e valutazione: riflessioni sui ricorsi e sulle reali difficoltà degli studenti DSA e BES; Maturità negata a uno studente con DSA, il TAR respinge ricorso: Il PDP non è pass automatico, non si garantisce il diploma senza adeguata preparazione. SENTENZA; Merito e abbandono scolastico.

Inclusione e valutazione: riflessioni sui ricorsi e sulle reali difficoltà degli studenti DSA e BES - Gentile Redazione di Orizzonte Scuola, scrivo in qualità di docente specializzata sul sostegno, per condividere alcune riflessioni che spero possano arricchire il dibattito ... Segnala orizzontescuola.it

Valutazione alunni primaria: tornano i giudizi sintetici, il “nodo” del comportamento - (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) riceviamo e pubblichiamo questo utile contributo sul tema della valutazione degli a ... Lo riporta tecnicadellascuola.it