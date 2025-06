Incidente sulla Tosco-Romagnola morto il motociclista ravennate rimasto coinvolto nell' impatto

Tragedia sulla Tosco Romagnola: un incidente fatale ha tolto la vita a Loris Zambianchi, 74enne di Ravenna, coinvolto venerdì mattina in un grave scontro lungo la Statale 67. La dinamica dell’incidente ha scosso la comunità, lasciando un vuoto improvviso tra amici e familiari. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le regole per la sicurezza di tutti.

Non ce l’ha fatta il motociclista ravennate, 74enne, rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto venerdì mattina intorno alle 9,30 lungo la Statale 67 Tosco Romagnola, all'altezza dell'intersezione con via Ladino. Loris Zambianchi, 74enne residente a Villanova di Ravenna, è morto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Incidente sulla Tosco-Romagnola, morto il motociclista ravennate rimasto coinvolto nell'impatto

In questa notizia si parla di: incidente - tosco - romagnola - morto

Incidente sulla Tosco-Romagnola, morto in ospedale il motociclista rimasto coinvolto nell'impatto - Un tragico incidente sulla Tosco Romagnola si è concluso con la perdita di una vita umana. Alle prime luci del venerdì mattina, un motociclista ravennate di 74 anni ha perso la battaglia per la vita in ospedale dopo un violento impatto avvenuto lungo la statale.

Grave incidente sulla Tosco-Romagnola: moto si scontra con auto, gravissimo il motociclista. Strada chiusa al traffico >> https://buff.ly/S979jZx Vai su Facebook

Incidente sulla Tosco-Romagnola, morto in ospedale il motociclista rimasto coinvolto nell'impatto; Pontedera, scooter contro auto: morto a 17 anni; Tampona un'auto sulla Tosco-Romagnola e rovina sull'asfalto: motociclista in condizioni critiche.

Incidente di Castrocaro: è morto il motociclista ravennate - Non ce l’ha fatta il motociclista ravennate che venerdì mattina è stato coinvolto in un terribile incidente lungo la Statale 67 Tosco- Da corriereromagna.it

Pontedera, scontro auto-moto: muore scooterista di 17 anni - La dinamica esatta è ancora al vaglio dei carabinieri di Pontedera intervenuti per effettuare i rilievi del caso ma da una prima ricostru ... Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it