Un attimo di distrazione o un eccesso di velocità potrebbero trasformare una semplice uscita di strada in tragedia. Fortunatamente, questa mattina a Griante sulla Statale Regina, un motociclista di 57 anni ha evitato il peggio grazie a un gesto decisivo, sfiorando la caduta nel vuoto e salvandosi per miracolo. La sua pronta reazione ha fatto la differenza, dimostrando quanto sia fondamentale essere sempre pronti a reagire in situazioni di emergenza.

Griante (Comi), 22 giugno 2025 – Si è salvato all’ultimo istante, cadendo dalla moto ed evitando di essere trascinato in una caduta nel vuoto di svariati metri, fino al letto del fiume in secca al di sotto della strada. L’incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 10 a Griante sulla Statale Regina, all’altezza dell’incrocio con via Indipendenza, dove un motociclista di 57 anni ha sbandato, forse mentre usciva da una leggera curva, finendo contro la ringhiera che corre lungo il marciapiede, e che delimita un salto di diversi metri, fino alla spiaggia sottostante si cui sbocca un corso d’acqua, ora completamente in secca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente sulla Regina a Griante, finisce contro una ringhiera: salvo per miracolo (grazie a un gesto determinante)

