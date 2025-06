Incidente sul lavoro a Pesaro agricoltore finisce sotto il trattore sull' Ardizio | è grave portato in eliambulanza a Torrette

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Pesaro, sul colle Ardizio, coinvolgendo un agricoltore finito sotto un trattore di piccole dimensioni. La scena, ancora avvolta nel mistero sulle cause, ha richiesto l’intervento tempestivo dell’eliambulanza, che ha trasportato il ferito in condizioni critiche all’ospedale di Torrette. La comunità si stringe attorno alla famiglia, mentre le autorità avviano le indagini per chiarire l’accaduto e prevenire futuri incidenti.

PESARO - Incidente sul lavoro questa mattina, 22 giugno 2025, a Pesaro sul colle Ardizio. Ferito gravemente un agricoltore finito sotto il trattore (di piccole dimensioni) che, per cause ancora da. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Incidente sul lavoro a Pesaro, agricoltore finisce sotto il trattore sull'Ardizio: è grave, portato in eliambulanza a Torrette

