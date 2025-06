Incidente stradale sulla statale 640 quattro auto e un furgone coinvolti in un tamponamento a catena

Un maxi tamponamento sulla statale 640, coinvolgendo quattro auto e un furgone, ha messo in allerta gli automobilisti questa mattina. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite, ma l’incidente evidenzia l’importanza di mantenere le distanze di sicurezza. La scena, che si è svolta nei pressi del bivio della Mosella, ricorda quanto sia fondamentale guidare con prudenza per prevenire tragedie e garantire la sicurezza di tutti.

Tamponamento a catena nella tarda mattinata di oggi sulla statale Degli Scrittori, nei pressi del bivio della Mosella. Quattro auto e un furgone, probabilmente a causa del mancato rispetto delle distanze di sicurezza, si sono scontrate senza che però si siano registrati feriti.

