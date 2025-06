Incidente in moto | morto il dirigente d' azienda Giorgio Chieribicco

In pochi istanti, la gita in moto si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità. È Giorgio Chieribicco, 55 anni, stimato dirigente d'azienda originario di Flero, a perdere la vita nel drammatico incidente avvenuto sul "Sentiero dei Laghi". Un momento di svago che si è spezzato all’improvviso, lasciando un vuoto incolmabile e molte domande. La sua scomparsa ci ricorda quanto la vita possa cambiare in un batter d’occhio.

È Giorgio Chieribicco, 55 anni, originario di Flero, la vittima del tragico incidente avvenuto nella tarda mattinata di domenica 22 giugno lungo il "Sentiero dei Laghi", una strada parzialmente sterrata che collega il Passo del Maniva al Passo del Baremone. In pochi istanti, la gita in moto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Incidente in moto: morto il dirigente d'azienda Giorgio Chieribicco

In questa notizia si parla di: incidente - moto - giorgio - chieribicco

Giorgio Chieribicco morto in un dirupo: la gita con gli amici, la moto fuori controllo e la tragica caduta nel vuoto - Una giornata di svago si è trasformata in tragedia sulle colline del Brescia, quando un tragico incidente ha spezzato la vita di Giorgio Chieribicco, 55 anni.

Giorgio Chieribicco morto in un dirupo: la gita con gli amici, la moto fuori controllo e la tragica caduta nel vuoto; ?? Incidente in moto: morto il dirigente d'azienda Giorgio Chieribicco; Maniva, precipita con la moto lungo la strada del Baremone: morto 55enne.

Giorgio Chieribicco morto in un dirupo: la gita con gli amici, la moto fuori controllo e la tragica caduta nel vuoto - Incidente lungo la strada intervalliva che congiunge il passo del Maniva a quello del Baremone nel comune di Collio (Brescia). Riporta msn.com

Motociclista perde il controllo sulla strada del Baremone: Giorgio Chieribicco è caduto in un dirupo ed è morto - L'uomo, di Flero, avrebbe fatto tutto da solo, oltre una decina di metri di caduta sulla strada che collega Valtrompia e Valcamonica oltre il giogo del Maniva ... Segnala brescia.corriere.it