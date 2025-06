Incidente in A4 due cani e due gatti scappano dall' auto | Aiutateci a trovarli

Nelle strade di questa calda domenica 22 giugno, una drammatica scena si è svolta: due cani e due gatti sono scappati da un’auto coinvolta in un incidente sull’A4. La loro sicurezza ora dipende dall’aiuto di tutti noi. La vostra collaborazione è fondamentale per ritrovarli e garantire che siano al sicuro. Se avete notizie, contattate immediatamente le autorità: ogni secondo conta. Aiutiamo a riportare a casa i nostri amici a quattro zampe.

Non c'è pace sulle strade in questa domenica 22 giugno: dopo la Bmw finita ribaltata e distrutta dalle fiamme a Colfosco e la Fiat Punto finita contro il casello d'innesto tra la Superstrada Pedemontana e l'A27, nel primo pomeriggio di oggi altre due auto si sono scontrate tra loro all'altezza. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Incidente in A4, due cani e due gatti scappano dall'auto: «Aiutateci a trovarli»

