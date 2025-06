Incidente fra auto e trattore 2 persone ferite Arriva l’elisoccorso

Un grave incidente sulla strada provinciale 398 a Monterotondo Marittimo ha coinvolto un’auto e un trattore, causando due feriti. Immediato l’intervento dell’elisoccorso e delle forze di soccorso, mentre le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La scena rimane sotto stretta osservazione, con le autorità che lavorano per ricostruire la dinamica e garantire la sicurezza sul territorio. Restate aggiornati per ulteriori dettagli.

Grosseto, 22 giugno 2025 – Incidente stradale fra auto e trattore sulla strada provinciale 398 nel comune di Monterotondo Marittimo. Due le persone ferite nello scontro avvenuto all'altezza del bivio di Frassine nel pomeriggio di oggi, 22 giugno. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente per il quale sono stati tempestivamente attivati i soccorsi del 118 Asl Toscana Sud Est. Il conducente del mezzo agri colo, uomo di 80 anni,? stato trasportato al Pronto soccorso di Siena in codice 2 con l'elisoccorso Pegaso 2, mentre la conducente dell'auto, donna di 58 anni, è stata trasportata al Pronto soccorso di Massa Marittima in codice 2 con l'ambulanza della Pubblica assistenza di Massa Marittima. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente fra auto e trattore, 2 persone ferite. Arriva l’elisoccorso

