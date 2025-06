Incidente ad Azzano X grave un motociclista

Un grave incidente si è verificato ad Azzano Decimo, coinvolgendo una Fiat Panda e una moto all'incrocio di viale Primo Maggio, via dei Pioppi e via Nuova Fratte. La scena, avvolta da un velo di tensione, ha visto il motociclista sbalzato a terra, mentre l'elicottero del soccorso è atterrato prontamente per prestare assistenza. Un episodio che ricorda quanto la sicurezza stradale sia fondamentale per tutti noi.

Incidente ad Azzano decimo nellaattinata di domenica 22 giugno. Verso le 11 una Fiat Panda e una moto si sono scontrate all'incrocio tra viale primo maggio, via dei pioppi e via Nuova fratte. Il conducente della moto è stato sbalzato ed è finito al suolo. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Incidente ad Azzano X, grave un motociclista

In questa notizia si parla di: incidente - azzano - grave - motociclista

Grave incidente sull’A7: motociclista sbalzata nella carreggiata opposta, è in codice rosso - Nel pomeriggio di oggi, un grave incidente ha sconvolto l'A7, dove una motociclista è stata sbalzata nella carreggiata opposta ed è attualmente in codice rosso.

? ? ? Preseglie: nella tarda mattinata grave incidente auto moto sulla sp.79. Siamo sul posto. Aggiornamento ore 12.15. Tra pochi minuti la strada verrà completamente riaperta. Vai su Facebook

Scontro auto-moto ad Azzano: due feriti, uno grave; Incidente ad Azzano X, grave un motociclista; Incidente ad Azzano Decimo: ferito un motociclista.

Schianto in moto. Grave un minore - Grave incidente stradale poco prima delle 20 di ieri nel territorio comunale di Bucine. Secondo msn.com

Incidente con la moto, grave un ragazzo - Un ragazzo minorenne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale mentre si trovava in sella alla sua moto. Segnala arezzonotizie.it