Incidente a Cornegliano Laudense motociclista di 64 anni muore dopo lo scontro con un’auto

Una tragedia ha scosso Cornegliano Laudense questa mattina: alle prime luci dell'alba, un incidente mortale tra auto e moto sulla Provinciale 235 ha portato alla perdita di vita di un motociclista di 64 anni. La dinamica è ancora sotto investigazione, mentre le forze dell’ordine e i soccorritori sono intervenuti per ricostruire quanto accaduto e tutelare la sicurezza dei cittadini. Un dramma che scuote l'intera comunità e richiama l'attenzione sulla sicurezza stradale.

Cornegliano Laudense (Lodi)- Tragedia alle 7.30 di domenica mattina lungo il tratto di Provinciale 235 in territorio di Cornegliano Laudense, in provincia di Lodi, all'altezza della frazione Muzza: in seguito allo scontro tra un'auto ed una moto, un centauro di 64 anni ha perso la vita. Ancora al vaglio la dinamica dell'incidente stradale avvenuto nella zona della cascina Sesmones: sul posto sono arrivati i carabinieri e gli operatori del 118 con automedica, ambulanza ed elisoccorso decollato da Bergamo. Inutili, però, purtroppo, i tentativi di salvare la vita all'uomo che era in sella alla sua moto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente a Cornegliano Laudense, motociclista di 64 anni muore dopo lo scontro con un’auto

