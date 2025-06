Incidente a Cinisi si scontra con un' auto e finisce in ospedale | denunciato per guida senza patente

Un incidente a Cinisi scuote la comunità: un ragazzo di 18 anni, coinvolto in uno scontro con un'auto mentre era alla guida di uno scooter, si è concluso con il giovane in ospedale e una denuncia per guida senza patente. La dinamica dell’incidente, avvenuto ieri sera in via Nazionale, solleva questioni sulla sicurezza stradale e la responsabilità dei giovani automobilisti. Di seguito, i dettagli e le conseguenze di questo grave episodio.

Si è schiantato contro un'auto, è finito in ospedale e ha rimediato pure una denuncia. Un incidente si è verificato ieri sera, intorno alle 22.30, in via Nazionale, a Cinisi. Nell'impatto sono rimasti coinvolti un ragazzo di 18 anni, alla guida di uno scooter Honda Sh, e 55enne al volante di una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Incidente a Cinisi, si scontra con un'auto e finisce in ospedale: denunciato per guida senza patente

