Inciampa e cade nel Villoresi, uomo in codice rosso.

Un tranquillo mattino si è trasformato in un dramma a Parabiago, quando un uomo di 69 anni è inciampato e caduto nel canale Villoresi durante una passeggiata con la moglie. Fortunatamente, un passante ha prontamente intervenuto, salvandolo dal pericolo e chiamando i soccorsi. Trasportato in ospedale in codice rosso, la sua sorte rimane incerta, ma l’intervento tempestivo ha fatto la differenza. La vicenda sottolinea ancora una volta l’importanza della prudenza nelle attività quotidiane.

Un uomo di 69 anni, scivolato accidentalmente nel canale e trascinato dalla corrente, rischiava di perdere la vita. A tirarlo fuori dall'acqua un passante di origini marocchine.

