Incendio nella notte in via Rossetti | denunciato l' inquilino

Nella notte di sabato, un incendio scoppiato in via Rossetti ha messo in allarme i residenti e messo in luce un sospetto inquietante: l'inquilino dell’appartamento coinvolto è stato denunciato dalla polizia, si sospetta possa aver appiccato le fiamme. L'episodio, avvenuto intorno alle 22:40, ha sollevato molte domande sulla sicurezza e sulla gestione del patrimonio immobiliare locale, lasciando tutti a chiedersi cosa si nasconda dietro questa drammatica vicenda.

Fiamme nella notte in un appartamento di via Rossetti, un incendio che potrebbe sarebbe stato appiccato dallo stesso inquilino dell'appartamento, che è stato denunciato dalla polizia di Stato. È successo intorno alle 22:40 di sabato 21 giugno, al civico 15. Non ci sono stati feriti o persone. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Incendio nella notte in via Rossetti: denunciato l'inquilino

In questa notizia si parla di: incendio - notte - rossetti - denunciato

Appicca il fuoco e scappa: incendio nella notte in via Rossetti - Una notte di paura a via Rossetti, dove un incendio scoppiato intorno alle 22:40 ha sconvolto il civico 15.

VIDEO | Incendio nella notte a Larderia, in fiamme un capannone industriale - Nella notte, un vasto incendio ha coinvolto un capannone industriale a Larderia Inferiore, in contrada Casicelle.

Incendio nella notte in via Rossetti: denunciato l'inquilino; Notte di fuoco tra via Crispi e via Rossetti: in fiamme un alloggio già al centro di precedenti episodi; A Chieti in fiamme alloggio comunale occupato abusivamente.

Incendio di Riseccoli Denunciato un operaio - Le squadre antincendio, vigili e all’opera giorno e notte, sono sul posto da lunedì e ... Secondo lanazione.it