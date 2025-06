Incendio minaccia supermercato vigile del fuoco in congedo interviene e contiene le fiamme

Un incendio minaccia un supermercato a Deruta, ma il coraggio e l’esperienza di un vigile del fuoco in congedo hanno fatto la differenza. La sua pronta azione ha contenuto le fiamme, evitando che la situazione si trasformasse in una tragedia. Un esempio di dedizione e prontezza che dimostra come spesso il valore delle persone vince anche nelle emergenze più imprevedibili. La loro interevntualità ha salvato molti e garantito la sicurezza della comunità.

Deruta (Perugia), 22 giugno 2025 – Incendio in un supermercato a Deruta: decisivo l'intervento di un vigile del fuoco in congedo. E' successo domenica mattina 22 giugno, quando un incendio si è sviluppato all'esterno di un supermercato nei pressi dell'uscita Deruta Nord della E45, coinvolgendo materiali accatastati nel piazzale e minacciando di propagarsi all'interno della struttura commerciale. L'episodio, che poteva avere conseguenze ben più gravi, è stato prontamente contenuto grazie alla tempestiva iniziativa del caporeparto dei vigili del fuoco in congedo Marsilio Palermi, già in servizio presso il Comando di Perugia, che si trovava nei pressi dell'area al momento dell'evento.

