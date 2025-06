Incendio fuori da un supermercato i poliziotti evitano il peggio

In una tranquilla domenica mattina a Deruta, un incendio scoppiato all’esterno di un supermercato ha rischiato di degenerare. Grazie alla prontezza di una pattuglia della polizia stradale, il peggio è stato evitato e la situazione sotto controllo. La loro pronta azione ha dimostrato ancora una volta l’importanza dell’attenzione e della reattività delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini. Un esempio di come il rapido intervento possa fare la differenza.

Incendio all'esterno di un supermercato all'altezza dell'uscita E45 di Deruta Nord nella mattinata di domenica 22 giugno. Una pattuglia della polizia stradale, in servizio lungo la superstrada, ricostruisce il Comune di Deruta con una nota, ha notato il fumo ed è subito intervenuta. Gli agenti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Incendio fuori da un supermercato, i poliziotti evitano il peggio

