Incendio devastante a Viale Nuova California | fiamme visibili da lontano

Un vasto incendio ha devastato il giardino di Viale Nuova California, ad Ardea, creando un’imponente colonna di fumo visibile da lontano. Le fiamme alte e minacciose hanno attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità, che sono intervenute prontamente per domare il rogo. Un episodio che mette in luce l’importanza della prevenzione e della rapidità di intervento in situazioni di emergenza. Restate sintonizzati per aggiornamenti e approfondimenti sui retroscena di questa drammatica vicenda.

Ardea, 22 giugno 2025 – Un incendio di vaste proporzioni ha devastato un giardino a Viale Nuova California, 64, nel comune di Ardea, coinvolgendo rifiuti e materiali vari accatastati, tra cui vecchi mobili. Le fiamme, alte e dense di fumo, sono state visibili anche da lontano, attirando l’attenzione dei residenti e delle forze dell’ordine. L’allarme è scattato oggi pomeriggio, quando i vigili del fuoco di Pomezia sono stati immediatamente allertati e sono giunti sul posto per domare le fiamme. L’intervento tempestivo dei pompieri ha evitato che l’incendio si propagasse ulteriormente, causando danni maggiori alle abitazioni circostanti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: incendio - fiamme - viale - california

