Incendio a Deruta evitata la tragedia grazie all’intervento di un Vigile del Fuoco in congedo

Un eroe silenzioso ha evitato una tragedia a Deruta, grazie all’azione tempestiva di un vigile del fuoco in congedo. Domenica mattina, un incendio improvviso nei pressi dell’uscita Deruta Nord della E45 ha rischiato di dilagare, ma la prontezza di questo volontario ha fermato la furia delle fiamme. La sua azione ha salvato vite e preservato il patrimonio, dimostrando che il coraggio può arrivare anche da chi ha già lasciato il servizio.

Attimi di paura nella mattinata di domenica 22 giugno nei pressi dell’uscita Deruta Nord della E45, dove un incendio è divampato all’esterno di un supermercato, coinvolgendo materiali accatastati nel piazzale. Le fiamme, alimentate dal caldo e dal materiale infiammabile presente, minacciavano di propagarsi rapidamente all’interno della struttura commerciale e agli edifici adiacenti. A fare la differenza è stato il tempestivo intervento del caporeparto dei Vigili del Fuoco in congedo, Marsilio Palermi, già in servizio presso il Comando di Perugia. Palermi, che si trovava casualmente nei pressi dell’area al momento dell’incendio, ha notato il fumo e non ha esitato a intervenire. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Incendio a Deruta, evitata la tragedia grazie all’intervento di un Vigile del Fuoco in congedo

