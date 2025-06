Inaugurazioni apre la caffetteria ' La Fermata' | un nuovo punto di riferimento per Marciana

Un nuovo capitolo si apre a Cascina con l’inaugurazione de “La Fermata”, la caffetteria che promette di diventare il cuore pulsante di Marciana. Situata in via Tosco Romagnola 425, questa realtà rappresenta un progetto ambizioso e una sfida imprenditoriale portata avanti con passione da Chiara Paderi. La cerimonia di apertura, celebrata con entusiasmo, ha segnato l’inizio di un’esperienza da non perdere: venite a scoprire il vostro nuovo punto di riferimento!

