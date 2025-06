Inaugurata l’installazione Ambientalisti spaccati sul progetto

L'inaugurazione dell'installazione panoramica sulle Apuane, con vista mare, ha suscitato immediati scontri tra ambientalisti. Mentre alcuni celebrano il nuovo landmark, l’associazione Apuane Libere si scaglia contro Riccardo Canesi e altri, accusandoli di contribuire a una narrazione tossica che danneggia il patrimonio naturale. La polemica mette in evidenza le tensioni tra sviluppo e tutela ambientale, aprendo un dibattito acceso su quale sia davvero il futuro delle nostre montagne.

Lo sky line sulle Apuane vista mare non ha fatto in tempo ad essere inaugurato che è giĂ polemica. Gli ambientalisti dell’associazione Apuane Libere se la prendono con un altro ambientalista, Riccardo Canesi e scrivono: "E’ parte integrante del porto dove vengono deportate a pezzi le Apuane", criticando duramente tutti i soggetti che si sono "chinati", scrivono "a questa ennesima narrazione tossica sovvenzionata da chi giornalmente commercia con le montagne sopra Carrara ". "I soci di Apuane Libere – scrive il presidente Gianluca Briccolani –, hanno assistito inorriditi all’inaugurazione, promossa ipocritamente da associazioni riconosciute a livello nazionale in combutta con l’avida amministrazione comunale e con qualche personaggio in cerca di poltrona. 🔗 Leggi su Lanazione.it