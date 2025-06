Inaugurata la nuova sede della Polizia locale e di Auser

Un giorno di grande rinnovamento e collaborazione per Viano e Baiso: ieri sono state inaugurate le nuove sedi della polizia locale e di Auser, simboli di impegno civico e comunità. Situate nell’ex guardia medica di via Roma, queste strutture rappresentano un passo avanti nel miglioramento dei servizi locali. La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità e volontari, sottolineando l’importanza di unione e solidarietà. Un nuovo capitolo per il territorio che promette futuro e vicinanza ai cittadini.

Sono state inaugurate ieri mattina le nuove sedi di Viano della polizia locale e di Auser, realizzate entrambe nell’ex guardia medica in via Roma. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Viano e presidente dell’Unione Tresinaro Secchia Fabrizio Corti con il direttore Federica Manenti, il sindaco di Baiso Fabio Spezzani, il nuovo comandante del copro unico di polizia locale Simone Felici, la presidente provinciale Auser Reggio Vera Romiti con quelli di Viano e Scandiano Umberto Galassini e Silvana Iaccheri. L’ufficio Auser, dislocato a fianco della sede della polizia locale, servirà ad Auser per essere più visibile e presente sul territorio, al servizio delle persone e delle loro esigenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Inaugurata la nuova sede della Polizia locale e di Auser

In questa notizia si parla di: auser - polizia - locale - inaugurata

