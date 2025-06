È stata inaugurata la nuova rotonda Arrigo Boito, un’affascinante oasi di modernità e funzionalità che collega San Benedetto, Sentina, via San Giovanni e Martinsicuro. Questa piccola gemma urbana rappresenta il primo biglietto da visita per chi proviene dall’Abruzzo, offrendo un’accoglienza più curata e moderna. Un investimento che valorizza il territorio e migliora la viabilità, simbolo di una comunità pronta a guardare al futuro con entusiasmo.

È una piccola ma graziosa oasi, quella realizzata alla rotonda Arrigo Boito: l’intersezione che collega San Benedetto con la Sentina e via San Giovanni, ma soprattutto Martinsicuro. Il vero biglietto da visita per chi viene dal vicino Abruzzo. La rotatoria ammodernata è stata inaugurata ieri mattina dai rappresentanti della La.Pla.Fer.Cart srl, ditta che ha investito nella realizzazione dell’opera, e del comune, tra cui il sindaco Antonio Spazzafumo e l’assessore alla viabilità Lorenzo Vesperini. Tutto aveva inizio a metà marzo, quando l’ente comunale accoglieva la proposta di sponsorizzazione avanzata dall’azienda di via Volterra e, contestualmente approvava il progetto dell’intervento di valorizzazione della rotatoria sita all’incrocio tra via Pasubio e via Brodolini, con opere di sistemazione e la manutenzione dello spazio per i prossimi 10 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it