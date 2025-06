In val Bondasca riapre Capanna Sciora a otto anni dalla frana sul pizzo Cengalo

Dopo quasi otto anni di attesa e di lavori meticolosi, la Val Bondasca si prepara a rivivere un momento di rinascita. La Capanna Sciora, simbolo di resilienza e passione per la montagna, riaprirà il 1° luglio, testimone silenziosa di una tragedia che ha segnato profondamente la regione. Il nuovo inizio promette di riportare vita e speranza tra le spettacolari vette del Pizzo Cengalo, mentre il ricordo delle vittime resta nel cuore di tutti.

Villa di Chiavenna, 22 giugno 2025 – Ultimi ritocchi, dopo mesi di lavori. Tutto è pronto per la riapertura. La data è quella del 1° luglio. A quasi otto anni dalla frana staccatasi del Pizzo Cengalo, oltre tre milioni di metri cubi di roccia che travolsero otto persone di nazionalità svizzera, austriaca e tedesca i cui corpi non sono mai stati ritrovati, la capanna Sciora in Val Bregaglia riaprirà i battenti. Il momento del crollo Un nuovo avvio simbolico per l’intera Val Bondasca, a pochi chilometri dal confine di Villa di Chiavenna, che vede anche l’esordio di una coppia di giovani capannari, Cinzia Fanconi e Mauro Cortesi, che è coppia anche nella vita e, naturalmente condivide la passione per la montagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In val Bondasca riapre Capanna Sciora a otto anni dalla frana sul pizzo Cengalo

