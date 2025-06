In una sola notte quattro incidenti stradali e due patenti ritirate dalla polizia locale di Verona

Una notte intensa per la polizia locale di Verona, tra sabato 21 e domenica 22 giugno, con quattro incidenti stradali e due patenti ritirate. Un intervento che mette in luce l’importanza della prudenza alla guida e la dedizione delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza sulle strade della città . La prevenzione resta fondamentale per evitare tragedie e danni materiali, sottolineando come ogni gesto possa fare la differenza.

Una notte di lavoro decisamente intensa per la polizia locale di Verona quella tra sabato 21 e domenica 22 giugno, con gli agenti che hanno dovuto rilevare ben quattro incidenti stradali nel territorio comunale. Fortunatamente, nessuno degli episodi ha causato feriti gravi, ma i danni materiali. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - In una sola notte quattro incidenti stradali e due patenti ritirate dalla polizia locale di Verona

