In ricordo di Ermanno Corsi E allora quando torniamo in edicola?

In ricordo di Ermanno Corsi, il suo spirito indomito e la passione per l'informazione continuano a ispirarci. La sua presenza, sempre vivace e proiettata verso il futuro, ci ricorda quanto siano preziosi i legami e le idee condivise. Come lui amava chiedere: “E allora, quando riprendiamo le pubblicazioni?” E così, nel suo onore, ci chiediamo: quando torneremo in edicola con nuove storie e progetti?

L’ultima volta che ci siamo incontrati è stato poche settimane fa in via Santa Lucia, a pochi passi da casa sua. Magro magro, affilato come un coltello, la voce roca. Ma lo sguardo sempre vivo. E lo spirito indomito, come sempre proiettato verso il futuro. Mi ha salutato come sempre da qualche anno a questa parte: “E allora, quando riprendiamo le pubblicazioni?” Di tutti gli amici che hanno sofferto per l’eliminazione del Denaro per via giudiziaria – e non m’illudo siano tantissimi -, Ermanno era il più nostalgico. Era convinto che dovessimo tornare in edicola perché il vuoto lasciato non è stato colmato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

