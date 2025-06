In quali città italiana in cui si vende casa più velocemente? Messina è ultima | la classifica

Se siete curiosi di scoprire dove si vendono le case più rapidamente o più lentamente in Italia, questa classifica vi sorprenderà. Mentre Milano conferma il suo primato come città con la vendita più veloce, Messina si distingue per i tempi più lunghi, segnando un rallentamento nel mercato immobiliare. Ma quali altre città si collocano in queste due estremità? Scopriamolo insieme, perché capire il mercato locale è fondamentale per chi desidera comprare o vendere casa.

Messina la città dove si vende casa più lentamente. In Italia è sempre Milano, come l'anno scorso, la città dove le case si vendono in media più velocemente, in 2,9 mesi. Tuttavia, nel capoluogo lombardo il "time to sell" è aumentato del 7% circa in 12 mesi, considerato che nel 2024 si attestava.

