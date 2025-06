In posa per i social ’frana’ su tela del ’700 Il direttore Verde | Adesso basta selfie

in posa per i social 8217frana8217 su tela del 8217700 il direttore verde, adesso basta selfie. Davanti al ritratto del gran principe Ferdinando de’ Medici, il protagonista e la sua fidanzata immortalano il momento con un selfie, sperando di creare un meme virale. Ma un maldestro passo e… l’opera d’arte rischia di essere compromessa, dimostrando quanto possa essere fragile l’equilibrio tra internet, show e patrimonio culturale. Peccato che il ragazzo abbia calcolato male le distanze, inciampando sui gradini distanziatori installati

In posa per i social davanti al ritratto del gran principe Ferdinando de’ Medici, quintogenito maschio di Cosimo I, duca di Firenze. Di fronte la fidanzata, telefono alla mano, per immortale il momento e creare un meme virale di dubbio gusto. Peccato che il ragazzo ha calcolato male le distanze, inciampando sui gradini distanziatori installati proprio per tenere il pubblico a debita distanza, e franando sul prezioso quadro. E quell’opera, che ha attraversato illesa oltre 300 anni di storia, ha rischiato di essere danneggiata inesorabilmente. L’incidente è avvenuto ieri mattina all’interno di una delle sale espositivi della Galleria degli Uffizi di Firenze, uno dei musei più visitati al mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In posa per i social, ’frana’ su tela del ’700. Il direttore Verde: "Adesso basta selfie"

In questa notizia si parla di: posa - social - frana - tela

Aurora Ramazzotti e le bugie delle foto sui social: “Solo in posa siamo tutti perfetti” - Aurora Ramazzotti sfida le illusioni dei social, sottolineando che "solo in posa siamo tutti perfetti".

TikTok adesso dà vita alle foto: l’Intelligenza artificiale è sempre più integrata nei social - TikTok ha rivoluzionato il modo di vivere le immagini, introducendo AI Alive, uno strumento innovativo che trasforma foto statiche in video animati.

In posa per i social, ’frana’ su tela del ’700. Il direttore Verde: Adesso basta selfie.

In posa per i social, ’frana’ su tela del ’700. Il direttore Verde: "Adesso basta selfie" - In posa per i social davanti al ritratto del gran principe Ferdinando de’ Medici, quintogenito maschio di Cosimo I, ... Lo riporta lanazione.it

Posate le prime reti metalliche - Operazioni di posa reti metalliche per sicurezza frana 325 a Le Coste. Da lanazione.it