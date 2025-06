In mostra gli strumenti leonardeschi di Sangineto

In mostra gli strumenti leonardeschi di Sangineto: un affascinante viaggio tra suoni e storia. Clavicembali, arpe e salteri, frutto di oltre tre decenni di passione e maestria, rievocano l’ingegno e la creatività di Leonardo Da Vinci. Un’occasione unica per scoprire come l’arte e la musica si siano intrecciate nel tempo, lasciando tracce indelebili nell’immaginario collettivo. Vi aspettiamo per immergervi in questa straordinaria esposizione, che celebra il genio rinascimentale e la maestria artigian

Un tuffo nel Medioevo fra clavicembali, arpe, salteri. Sono solo alcuni degli strumenti a corde costruiti negli anni da Michele Sangineto, insegnante di ebanisteria per 35 anni all'Istituto d'arte di Monza. Appassionato di storia medievale fino al Rinascimento e grande fan di Leonardo Da Vinci, ne ha ripreso i bozzetti, dal Codice di Madrid (1503-1505) realizzando molti degli strumenti "dell'uom dal multiforme ingegno". Alcuni sono in mostra a Villa Camperio fino a domenica 29, sabato e domenica ore 9-12 e 15-18. Durante la settimana occorre prendere appuntamento al numero 353.47.93.121. L'esposizione è rivolta in particolare agli appassionati di musica, di cultura medievale e a chi ama costruire oggetti e strumenti a mano, in legno.

