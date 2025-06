In montagna rombano i motori è il gran giorno del 44° Rally dell’Appennino

Oggi, sulle affascinanti strade dell’Appennino Reggiano, si accende l’adrenalina del quarantaquattresimo rally, terzo appuntamento della Coppa Rally di zona 6. I motori rombano già vibranti, pronti a scrivere una nuova pagina di passione e sfida. Le vetture si preparano a partire dal riordino notturno, mentre gli spettatori attendono impazienti il via di questa emozionante giornata. La corsa sta per cominciare: che la sfida abbia inizio!

Oggi è la grande giornata del quarantaquattresimo rally dell'Appennino Reggiano, terzo round della Coppa Rally di zona 6. I motori sono già caldi dopo la giornata di ieri, caratterizzata dagli shakedown a Villaberza e la cerimonia di apertura con la partenza della prima vettura in piazza Martiri della Libertà a Castelnovo né Monti alle ore 20:01. Le vetture usciranno dal riordino notturno da piazza della Repubblica di Carpineti alle 9 per dirigersi verso il parco assistenza di Felina per gli ultimi ritocchi e quindi entrare in clima corsa con la prima prova speciale a Pantano con partenza prevista alle 9.

