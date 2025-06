In missione per la M5 Il sindaco avverte | | Bisogna trovare i soldi e coprire gli extracosti

Alla vigilia dell'atteso incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, si presenta con determinazione e idee chiare per affrontare la sfida degli 589 milioni di extracosti della metropolitana M5. La sua missione è trovare soluzioni concrete e sostenibili, affinché quest’opera, cruciale per l’intera Brianza, possa diventare realtà , superando gli ostacoli finanziari e valorizzando il territorio.

Alla vigilia dell’incontro al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in programma giovedì 26, per discutere di come coprire gli onerosi 589 milioni di extracosti per il prolungamento di metropolitana M5 fino a Monza, il sindaco Paolo Pilotto mostra idee limpide e chiare sulle istanze da sollevare nel palazzo ministeriale, conscio della necessità di un’opera che, per tutto il territorio monzese e brianzolo e i suoi rappresentanti, non è più rimandabile. Sindaco, con quali aspettative si appresta al viaggio a Roma al tavolo del ministro Matteo Salvini? "Vado a Roma con il passaggio di consegne non solo di tutto il Consiglio comunale monzese, ma di un intero territorio che non più tardi di qualche giorno fa, con l’incontro in Assolombarda di tutto il mondo imprenditoriale, sindacale, sanitario, culturale e sportivo, ha dato un segnale fortissimo nel chiedere la realizzazione di quest’opera infrastrutturale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In missione per la M5. Il sindaco avverte:: "Bisogna trovare i soldi e coprire gli extracosti"

