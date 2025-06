In Medio Oriente 40mila soldati Usa in 7 Paesi | dal Bahrain al Qarar le basi in allerta

L’instabile scenario in Medio Oriente si fa sempre più teso: 40mila soldati statunitensi dispiegati in sette Paesi, tra cui il Qatar con la sua imponente base di Al Udeid, sono al centro di un delicato equilibrio di potere. Teheran avverte che ogni cittadino americano è ora un obiettivo legittimo, alimentando preoccupazioni di escalation e rischi crescenti. La regione si prepara a un punto di svolta, dove la tensione potrebbe esplodere da un momento all’altro.

“ Ogni cittadino americano è un obiettivo legittimo ” dicono da Teheran riferendosi al territorio iraniano. Ma nell’area, dopo l’attacco degli Usa, rischiano di finire nel mirino oltre 40mila militari statunitensi. Gli Stati Uniti contano in Medio Oriente otto basi permanenti in sette Paesi: Egitto, Kuwait, Bahrain, Giordania, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar. In quest’ultimo Paese c’è la più grande, quella di Al Udeidche, che ospita più di 10mila soldati ed è la sede del Us Central Command. La base ha avuto un ruolo strategico nelle operazioni in Iraq, Afghanistan e Siria. In Bahrain c’è la Naval Support Activity, mentre il Kuwait ospita Camp Arifjian, essenziale per il supporto logistico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In Medio Oriente 40mila soldati Usa in 7 Paesi: dal Bahrain al Qarar, le basi in allerta

