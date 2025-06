In Mauritania campagna anti-migranti con la benedizione e i soldi dell’Europa

In Mauritania, una recente campagna anti-migranti sta attirando l’attenzione internazionale: con il sostegno e i finanziamenti dell’UE, si intensificano arresti ed espulsioni verso le frontiere di Senegal e Mali. Una strategia che solleva interrogativi etici e politici, mettendo in luce le complesse implicazioni delle politiche migratorie europee. Ma cosa significa davvero questa operazione per i diritti umani e la stabilità regionale?

In Mauritania sono in atto delle campagne di arresto ed espulsione di persone migranti e residenti straniere verso la città di frontiera Rosso (Senegal) e il Mali. Secondo Fatimata M’baye, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - In Mauritania campagna anti-migranti con la benedizione (e i soldi) dell’Europa

In questa notizia si parla di: mauritania - migranti - campagna - anti

In Mauritania campagna anti-migranti con la benedizione (e i soldi) dell’Europa - In Mauritania, sotto l’ombra di campagne di arresto e espulsione, le autorità migratorie agiscono con il sostegno finanziario e politico dell’Europa.

In Mauritania campagna anti-migranti con la benedizione (e i soldi) dell’Europa; Mauritania, stretta sui migranti fa scoppiare la polemica: “una campagna razzista e xenofoba”; Edizione il manifesto del 22.06.2025.

In Mauritania campagna anti-migranti con la benedizione (e i soldi) dell’Europa - Africa (Internazionale) In Mauritania sono in atto delle campagne di arresto ed espulsione di persone migranti e residenti straniere verso la città di frontiera Rosso (Senegal) e il Mali. Da ilmanifesto.it

La Lega adesso va all’attacco con una campagna anti-migranti - ma da adesso saremo in prima fila sull’argomento migranti — dice un leghista del cerchio magico del Capitano — e chiederemo di replicare le azioni incisive fatte dal nostro segretario quando ... Scrive repubblica.it