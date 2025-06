IN LIBRERIA – Il dolore che resta la vita che ricomincia

In un'Italia postbellica intrisa di speranze e rinascite, due anime si incrociano in una piccola bottega romana, dando vita a un amore che cresce con gradualità e rispetto. "Il dolore che resta, la vita che ricomincia" ci accompagna attraverso le sfumature del cuore umano, dimostrando come la forza del sentimento possa trasformare il dolore in una nuova alba. Un romanzo toccante che invita alla riflessione sulla resilienza e il potere della rinascita.

Il dolore che resta la vita che ricomincia Nella Roma degli anni Cinquanta, Marisa e Stelvio si incontrano nella bottega del signor Ettore, il padre di lei. Il loro non è un amore travolgente, ma nasce piano piano, trasformandosi in una relazione solida e profonda. Quel che inizia come un matrimonio riparatore si trasforma in . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - IN LIBRERIA – Il dolore che resta la vita che ricomincia

