In Francia elogiano Carlos Cuesta | A 29 anni ha già allenato tre club importanti e parla sei lingue

In Francia, Carlos Cuesta sta conquistando l’attenzione come il nuovo allenatore del Parma: a soli 29 anni, è il più giovane tecnico nella storia della Serie A e il più giovane tra i cinque grandi campionati europei. La sua ascesa fulminea, accompagnata da tre club importanti allenati e la conoscenza di sei lingue, promette di rendere questa stagione unica. Niente scuse, solo soluzioni: il suo motto, un segnale di determinazione e talento.

