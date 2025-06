In fiamme la sottostazione elettrica | intervento dei Caschi rossi

Una notte intensa di emergenze ha visto i Caschi Rossi intervenire prontamente per domare fiamme e salvare vite. Dalla sottostazione elettrica in fiamme a Montoro Inferiore, alle auto incendiate a Savignano Irpino, ogni intervento dimostra il coraggio e la prontezza dei nostri vigili del fuoco. Questi episodi sottolineano l’importanza di una risposta rapida in situazioni di emergenza, proteggendo comunità e infrastrutture strategiche.

Tempo di lettura: 2 minuti Due interventi per incendio nella notte e nella mattinata del 21 giugno: Montoro Inferiore e Savignano Irpino Intorno alla mezzanotte del 21 giugno 2025, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto per l’incendio di due autovetture in Via Vigna Veterana, nel comune di Montoro Inferiore. Una squadra ha raggiunto il luogo dell’evento e provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area. Non si registrano feriti nĂ© danni ad altre strutture o beni. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri locali per gli accertamenti di competenza e il controllo della zona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - In fiamme la sottostazione elettrica: intervento dei Caschi rossi

