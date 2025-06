In Danimarca se lavori bene scommettono su di te In Italia solo tirocini e rimborsi spese

Danimarca, invece, premia il talento e l'impegno: se lavori bene, le aziende credono in te e ti scommettono sul lungo termine. Matteo Di Felice, 24enne romano, dopo aver conseguito una laurea in Economia e Management e una specializzazione, ha sperimentato questa realtà in Copenaghen. La differenza? Qui i meritocrazia si traduce in opportunità concrete, non solo in tirocini o rimborsi spese. È un esempio di come il talento possa aprire strade nuove e promettenti.

“Dopo due mesi di contratto a tempo determinato mi hanno offerto l’indeterminato, tanti miei amici in Italia fanno solo tirocini a rimborso spese. Qui se fai il tuo lavoro e sai relazionarti con gli altri le aziende sono pronte a scommettere su di te”. Siamo in Danimarca, nella capitale Copenaghen, e a parlare è Matteo Di Felice, 24enne romano che dopo una laurea triennale in Economia e Management nella sua città e una specializzazione in logistica alla Copenhagen Business School, oggi lavora in un’azienda privata nel paese scandinavo. Quando è stato il momento di iniziare a lavorare, Matteo non ha preso in considerazione l’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “In Danimarca se lavori bene scommettono su di te. In Italia solo tirocini e rimborsi spese”

In questa notizia si parla di: danimarca - italia - tirocini - spese

Italia e Danimarca: Lettera alla Cedu sull'Interpretazione dei Diritti Umani e Immigrazione - Italia e Danimarca stanno preparando una lettera alla Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) per discutere le interpretazioni giuridiche relative ai diritti umani e all'immigrazione.

L’Italia: «Le nostre spese per la difesa al 2% del pil». La Nato: «Serve il 5% da tutti» - L'Italia ha attualmente destinato il 2% del proprio PIL alle spese per la difesa, ma la NATO ha fissato un obiettivo ambizioso: un incremento al 5%.

“In Danimarca se lavori bene scommettono su di te. In Italia solo tirocini e rimborsi spese”; Studiare in Danimarca: come funziona l’università danese; Stage in Borsa Italiana: opportunità per laureati e studenti universitari.

L'ULTIMO NUMERO - Giugno 2025 Gaza - “Dopo due mesi di contratto a tempo determinato mi hanno offerto l’indeterminato, tanti miei amici in Italia fanno solo tirocini a rimborso spese. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Poste Italiane: tirocini per laureati in giurisprudenza, rimborso spese da 600 euro - È necessario che tale iscrizione sia avvenuta da più di due mesi; cittadinanza Italiana o di un Paese ... Riporta it.blastingnews.com