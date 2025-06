In corso monitoraggio diossine a seguito di incendio nella notte ad Angri

Un incendio scoppiato nella notte ad Angri ha sollevato preoccupazioni sulla qualità dell’aria, spingendo l’Arpac a intervenire immediatamente con un monitoraggio delle diossine. La situazione, emergenza ambientale in atto, richiede attenzione e trasparenza per tutelare la salute dei cittadini. La collaborazione tra Vigili del Fuoco e ARPAC mira a garantire un intervento rapido ed efficace, ma qual è il futuro della sicurezza ambientale nel territorio?

Incendio in un deposito ad Angri, Arpac avvia il monitoraggio ambientale. Arpac è intervenuta stamattina, attivata dai Vigili del fuoco, sul luogo dell’incendio divampato nella notte nel territorio comunale di Angri (Sa), nell’area di via Orta Longa, in un capannone utilizzato come deposito di computer e articoli commerciali di vario tipo. Da informazioni acquisite sul posto, tra il materiale combusto figurano componenti in plastica e metallo. Da stamane è attivo il monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili, polveri sottili, metalli pesanti dispersi in atmosfera nei pressi del luogo dell’incendio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

