In città continuano a cadere alberi | La tragedia è dietro l' angolo

In città, la preoccupazione cresce mentre gli alberi cadono uno dopo l’altro, rischiando di trasformare ogni angolo in una tragedia. Antonio Paciello, segretario provincialedell’Or.s.a. Trasporti Igiene e Ambiente, denuncia la mancanza di interventi tempestivi e chiede con urgenza una pianificazione mirata per mettere in sicurezza il patrimonio arboreo urbano. È indispensabile agire subito per proteggere cittadini e proprietà, evitando che questa emergenza degeneri in una vera catastrofe.

Antonio Paciello, segretario provinciale dell’organizzazione sindacale autonoma Or.s.a. Trasporti Igiene e Ambiente, è tornato a chiedere una calendarizzazione di interventi mirati a mettere in sicurezza la situazione arborea in città, alla luce dei tre alberi caduti nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - In città continuano a cadere alberi: "La tragedia è dietro l'angolo"

