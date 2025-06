In cinquemila al Pride Non solo glitter e fiori | Qui per i diritti di tutti Anche dei palestinesi

Oltre 5.000 persone, tra glitter, fiori e un forte messaggio di solidarietà, hanno invaso ieri le strade di Pesaro per il Marche Pride. Un evento vibrante che ha celebrato l’amore e i diritti di tutti, estendendo il suo richiamo anche a causa dei palestinesi e delle ingiustizie globali. La manifestazione, intitolata "(R)esistente", ha mostrato come la lotta per i diritti sia universale e necessaria. E questa energia continuerà a spingere verso un futuro più inclusivo e giusto.

L'onda festante e "(R)esistente" del Marche Pride ha riempito e colorato ieri pomeriggio le strade del lungomare e della Baia pesarese. Una marea di persone che hanno voluto partecipare alla manifestazione organizzata nella nostra città per la tutela dei diritti Lgbtqia+. "Il nostro pride è rivolta" si legge nello striscione che ha aperto il corteo, a cui hanno partecipato circa 5mila persone. Tantissimi i giovani presenti, non soltanto pesaresi ma provenienti anche dalle regioni limitrofe che non sono voluti mancare al Pride. Centinaia le magliette colorate, gli occhiali da sole e i ventagli multicolore, le maschere e i vestiti glitterati, le collane floreali e le bandiere con tutti i colori arcobaleno che hanno sfilato dietro il carro del Marche Pride, dove erano presenti anche delle festanti Drag Queen.

