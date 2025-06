In Cina il codice digitale diventa affare di Stato e mette in lockdown il Web

In un mondo sempre più digitale, la Cina fa un passo decisivo: il codice digitale diventa strumento di controllo statale, blindando il web e imponendo l'uso obbligatorio di un ID governativo per accedere alle piattaforme. Un cambiamento che segna la fine della libertà online e apre le porte a un sistema di sorveglianza senza precedenti. Ma quali sono le implicazioni per i cittadini e la privacy? Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa rivoluzione digitale.

Da luglio di fatto obbligatorio un ID emesso dal governo per accedere alle piattaforme Si chiude il cerchio del controllo, si apre la strada per infilare i cittadini in gabbie online.

In Cina il codice digitale diventa affare di Stato e mette in lockdown il Web Da luglio di fatto obbligatorio un ID emesso dal governo per accedere alle piattaforme. Si chiude il cerchio del controllo, si apre la strada per infilare i cittadini in gabbie online Vai su X

