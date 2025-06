In cattedra Pagliuca Antonioli Marocchi Tacchinardi Bianchi

In cattedra, tra leggenda e passione, i campioni Pagliuca, Antonioli, Marocchi, Tacchinardi e Bianchi hanno condiviso momenti unici con i giovani appassionati di calcio sulla riviera. Un’esperienza indimenticabile che ha acceso nei ragazzi il desiderio di migliorarsi e sognare in grande. In attesa di scoprire come queste emozioni influenzeranno il loro futuro calcistico, non resta che lasciarsi ispirare da questo straordinario incontro tra passato e presente.

In riviera i giovani appassionati di calcio incontrano i campioni e nell’ultima settimana si sono allenati assieme a Pagliuca, Antonioli, Marocchi, Tacchinardi e Bianchi, quest’ultimo indimenticabile bandiera del Cesena, dell’Inter e della nazionale italiana. I ragazzi ospiti del camp di calcio di Eurocamp hanno avuto la possibilitĂ di conoscere di persona e di imparare lezioni fondamentali, da grandi campioni del recente passato. In attesa della Bobo Summer Camp in programma a metĂ luglio con Christian Vieri, anche questo camp ha ospitato nomi celebri. Coordinato da Stefano Torrisi, ex calciatore di Bologna, Torino e Atletico Madrid, il raduno dell’ultima settimana ha visto nelle vesti di insegnanti, nelle varie giornate, un bel gruppo di big. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Š Ilrestodelcarlino.it - In cattedra Pagliuca, Antonioli, Marocchi, Tacchinardi, Bianchi

