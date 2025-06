In arrivo dal Miur oltre un milione e mezzo per il sistema integrato pubblico-privato

In arrivo dal MIUR oltre un milione e mezzo di euro per rafforzare il sistema integrato pubblico-privato dedicato ai bambini da 0 a 6 anni. La giunta ha approvato la ripartizione dei fondi, destinati a migliorare i servizi per le famiglie e garantire un'istruzione di qualità . La priorità va sempre alla qualità dell’offerta per educazione e istruzione e al benessere dei nostri piccoli, affinché ogni bambino abbia un futuro ricco di opportunità .

Approvata dalla giunta la ripartizione dei fondi statali del Miur per promuovere il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per la fascia d’etĂ da 0 a 6 anni, per un totale 1,741 milioni di euro. Soldi che il Comune afferma di voler utilizzare per migliorare i servizi dedicati alle famiglie, nonchĂ© garantire la qualitĂ del sistema educativo. "La prioritĂ va sempre alla qualitĂ dell’offerta per educazione e istruzione e al continuo miglioramento dei servizi a favore delle famiglie – dice l’assessora all’Educazione Benedetta Albanese – A fronte di una riduzione del finanziamento ministeriale riusciamo ugualmente a mantenere e anzi incrementare l’offerta di posti nido nei servizi in appalto con ampliamento degli orari di frequenza". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In arrivo dal Miur oltre un milione e mezzo per il sistema integrato pubblico-privato

In questa notizia si parla di: sistema - miur - integrato - arrivo

Educazione, in arrivo fondi per promozione sistema integrato pubblico-privato - Firenze si prepara a rivoluzionare il mondo dell’educazione con un investimento di oltre 1,7 milioni di euro destinato a potenziare il sistema integrato pubblico-privato per i bambini 0-6 anni.

Spaccio "homemade" e un sistema di telecamere per controllare l'arrivo di clienti e polizia: arrestato - Un pregiudicato catanese di 59 anni è stato arrestato per spaccio di droga, grazie a un sistema di telecamere e all'intervento dei cani Ares, Maui ed Orso.

In arrivo dal Miur oltre un milione e mezzo per il sistema integrato pubblico-privato; Educazione, in arrivo fondi per promozione sistema integrato pubblico-privato; Educazione, in arrivo fondi per promozione sistema integrato pubblico-privato.

Educazione, in arrivo fondi per promozione sistema integrato pubblico-privato - Approvata dalla Giunta del Comune di Firenze la ripartizione dei fondi statali del Miur per promuovere il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per la fasc ... Segnala msn.com

Educazione bambini 0-6 anni, in arrivo fondi per la promozione del sistema integrato pubblico-privato - Approvata dalla Giunta di Firenze la ripartizione dei fondi statali del Miur per promuovere il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per la fascia d’età 0- Secondo 055firenze.it