In 55 aspirano a diventare facchini | Un numero da record

In soli 55 aspirano a entrare nella leggenda come facchini di Santa Rosa, un numero record che racconta la passione e il sacrificio di chi desidera far parte di questa tradizione unica. La loro storia inizia con le prove di portata, un rito simbolico e impegnativo che mette alla prova forza, determinazione e cuore. Tre...

La storia di ogni facchino di santa Rosa inizia da un rito segnato da passi piccoli e pesanti: le prove di portata. Un momento decisivo, in cui ogni aspirante affronta se stesso e il giudizio del Sodalizio: in primis, sotto lo sguardo vigile del capofacchino. Il percorso è sempre lo stesso: tre. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - In 55 aspirano a diventare facchini: "Un numero da record"

