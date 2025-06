Imprese il 30% di quelle liguri è ' rosa' | primo appuntamento dedicato all' imprenditoria femminile

Il 30% delle imprese liguri è gestito da donne, e per valorizzare questa forza imprenditoriale nasce 'Officina Confesercenti, strumenti per fare impresa'. Un primo appuntamento dedicato all'imprenditoria femminile, promosso da Impresa Donna Confesercenti, Giovani Imprenditori e Confesercenti Liguria in collaborazione con Cat Liguria, che intende offrire uno spazio di confronto, crescita e innovazione per le microimprese associate. Un'occasione imperdibile per rafforzare il ruolo delle donne nel panorama economico ligure.

