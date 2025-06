Imprese a due velocità Tessile crisi pesante | Terziario e turismo traino per il territorio

Il panorama imprenditoriale di Prato e Pistoia si presenta come un mosaico di sfide e resilienza. Nonostante le difficoltà del tessile e la crisi pesante nel terziario e turismo, il territorio mostra segnali di ripresa, con una crescita lenta ma costante delle imprese. Alla fine del primo trimestre 2025, l’88,1% delle oltre 56.000 imprese attive testimonia la forza e la tenacia di questo tessuto economico, pronto a superare gli ostacoli e guardare al futuro con fiducia.

Le imprese crescono a Prato ma molto lentamente. La Camera di commercio di Pistoia-Prato ha diffuso i dati sul primo trimestre 2025 dove emerge che il tessuto imprenditoriale mostra segnali di resilienza, chiudendo con una variazione tendenziale aggregata leggermente positiva (+0,2%) e 56.237 imprese attive. Alla fine del primo trimestre nella provincia di Prato si contano 33.206 imprese registrate, di cui 29.258 attive. Se l’88,1% sono imprese attive, il 6,7% inattive o sospese, il 3,3% in scioglimento o liquidazione e il 1,9% in procedura concorsuale. Il manifatturiero rappresenta il settore principale (28,3%), seguito dai servizi (28%) e da commercio (23,7%). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Imprese a due velocità. Tessile, crisi pesante: "Terziario e turismo traino per il territorio"

In questa notizia si parla di: imprese - velocità - tessile - crisi

Tamajo “Aiutiamo imprese in crisi per loro rilancio” - Tamajo, in Sicilia, si impegna a supportare le imprese in crisi attraverso strumenti come la composizione negoziata, promuovendo il rilancio del tessuto produttivo regionale.

Denatalità: la crisi delle culle vuote fa chiudere le imprese. A pagarne il prezzo più alto quelle per l’infanzia - La denatalità, con il suo impatto sulle nascite, sta colpendo duramente l'economia, compromettendo in particolare le imprese dedicate all'infanzia.

Imprese a due velocità. Tessile, crisi pesante: Terziario e turismo traino per il territorio; AGGIORNATA - Nardella: 'Le soluzioni alla crisi della moda si possono trovare a livello europeo'; Il distretto tessile in crisi.