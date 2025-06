Impennata dei prezzi delle assicurazioni per le moto in Romagna | la spesa nel Ravennate cresce dell' 11%

mercato assicurativo in regione. Se hai una moto nel ravennate, preparati a fronteggiare un incremento dell’11% sui costi assicurativi. L’indagine di Segugio.it rivela che l’aumento riguarda soprattutto le città romagnole, rendendo più importante che mai trovare le soluzioni più convenienti e adeguate alle proprie esigenze. Scopriamo insieme come affrontare questa impennata dei prezzi e proteggere al meglio il nostro veicolo.

Aumentano i costi assicurativi per i motocicli in tutta la Regione, con crescite importanti soprattutto nelle citàà romagnole. A dirlo è un'indagine di Segugio.it, portale di comparazione tramite internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito, che ha analizzato l’andamento del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Impennata dei prezzi delle assicurazioni per le moto in Romagna: la spesa nel Ravennate cresce dell'11%

In questa notizia si parla di: impennata - prezzi - assicurazioni - moto

gamma moto g: design Pantone, 6720mAh, IP68/69 e prezzi 269–399€ - Scopri la nuova serie Moto G, dove design e resistenza si fondono in un'esperienza unica! Con colori vivaci ispirati a Pantone e una robustezza che supera test militari, questi smartphone sono perfetti per gli avventurieri moderni.

Moto cinesi: ecco le 8 più vendute in Italia. Dati e prezzi - Le moto cinesi stanno conquistando sempre più appassionati italiani, grazie a prezzi competitivi e modelli innovativi.

Schizzano in alto il premi delle assicurazioni per le moto in Romagna: aumenti sopra al 12% in provincia; Assicurazioni alle stelle: continuano gli aumenti, ma sono davvero motivati?; Crescono i prezzi delle assicurazioni auto: perché il costo medio è arrivato a 640 euro.

Moto, Rimini è la provincia in cui costa di più assicurarle. Un'indagine rivela il prezzo medio dell'Rc - Rimini è la provincia in cui il prezzo medio dell'Rc moto è più alto. Riporta riminitoday.it

RC Auto: continua l’impennata dei prezzi delle assicurazioni - RC Auto: i dati di novembre 2023 e l'aumento dei prezzi dell'assicurazione Prosegue la crescita dei prezzi dell’RC Auto, l’assicurazione obbligatoria per chi possiede un veicolo a motore. Come scrive motorionline.com