Imagine Dragons l’ultima data italiana del Loom World Tour allo Stadio Maradona di Napoli photogallery

Gli Imagine Dragons hanno concluso con grande entusiasmo la loro trionfale tappa italiana del Loop World Tour, regalando al pubblico napoletano un live indimenticabile allo Stadio Maradona. Dopo aver attraversato le città più iconiche d’Italia, la band di Las Vegas ha chiuso il capitolo italiano con un’energia travolgente e momenti di pura magia. Ecco la photogallery della serata, catturando l’essenza di un’occasione speciale che resterà nel cuore di tutti i fan.

Gli Imagine Dragons hanno concluso la trance italiana del Loop World Tour con il live tenutosi allo Stadio Maradona di Napoli nella serata di ieri. Lo scorso 27 maggio la band di Las Vegas ha aperto il tour mondiale da Milano, per poi abbracciare il pubblico di Padova con due appuntamenti il 18 e 19 giugno, prima del gran finale per il pubblico della penisola nel capoluogo partenopeo. Con 46 milioni di album venduti in tutto il mondo, 74 miliardi di stream, 4 dischi di platino per gli album e oltre 30 dischi di Platino per i singoli, gli Imagine Dragons si confermano una delle rock band che ha venduto di piĂą, da quando a cavallo del 2010 hanno letteralmente reinventato il concetto di rock, ottenendo uno straordinario successo planetario con hit come Radioactive, Demons, Believer, Thunder e Whatever It Takes, per citarne alcune. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it