Imagine Dragons al Maradona | luci fuochi e messaggi globali ma il cuore resta a metà

Gli Imagine Dragons salgono sul palco del Maradona a Napoli, tra luci spettacolari, fuochi ardenti e messaggi che uniscono il mondo. La loro performance, impeccabile dal punto di vista tecnico, incanta con visual ma lascia un vuoto emotivo. Un concerto che, pur sotto il segno della perfezione, non riesce a far brillare il cuore come sperato. E così, ci si chiede: quanto conta davvero il palcoscenico se manca l’anima?

di Alessandra Del Prete A guardarli sul palco sembra tutto perfetto: visual colossali, una scaletta costruita come un greatest hits, pubblico adorante, band impeccabile. Ma qualcosa – nonostante l’impatto visivo e il volume – non esplode davvero. Gli Imagine Dragons, protagonisti sabato sera al Diego Armando Maradona di Napoli, hanno messo in scena uno show poderoso e tecnicamente ineccepibile. Eppure, sul piano emotivo, l’incendio promesso resta piĂą fumo che fiamme. La band di Las Vegas porta in tour il proprio arsenale di successi – da “Thunder” a “Radioactive”, passando per “Bones” e “Demons” – confezionati con la precisione di un algoritmo ben oliato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

