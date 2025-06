Il Wwf sulla caccia a storni e fringuelli | Già diffidata la Regione Abruzzo

Il WWF Abruzzo torna a fare rumore sulla delicata questione della caccia in deroga a storni e fringuelli, attaccando duramente la scelta della regione di autorizzarla. La posizione della ONG ambientalista è chiara: questa pratica non solo mette a rischio le specie, ma evidenzia un equilibrio ambientale già fragile. Il WWF ribadisce la propria opposizione, sottolineando che la tutela della natura deve prevalere sulle logiche di sfruttamento. La sfida ora è difendere la biodiversità e sensibilizzare l'opinione pubblica su questo problema cruciale.

«La caccia in deroga a fringuelli e storni non è giustificata: già diffidata la Regione Abruzzo e tutte le altre». A scriverlo è il Wwf Abruzzo che critica la decisione assunta dall'amministrazione regionale guidata dal presidente Marco Marsilio. «Il governo regionale», si legge in una nota. 🔗 Leggi su Ilpescara.it