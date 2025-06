Il volo per Vienna completa le 9 mete dell' estate L' aeroporto | Nuovi piani di sviluppo presto un masterplan aggiornato

Con l’ultimo volo inaugurale per Vienna, l’aeroporto Ridolfi di Forlì completa un’offerta estiva ricca e variegata, con nove mete che spaziano tra città d’arte, isole e destinazioni di relax. Dopo le nuove rotte verso Trapani, Catania, Lampedusa, Palermo e Olbia, il futuro promette ancora più innovazioni: presto un masterplan aggiornato definirà i prossimi passi di sviluppo, garantendo voli sempre più efficienti e opportunità di viaggio senza confini.

Con il volo inaugurale Forlì - Vienna di domenica mattina si completa il quadro della programmazione estiva dell'aeroporto Ridolfi. Le mete verso cui si volerà per l'estate saranno quindi Trapani (sabato) Catania (venerdì) Lampedusa (sabato), Palermo (fino 5 alla settimana) in Sicilia, Olbia.

