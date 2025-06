Il video della centrale nucleare iraniana bombardata dagli USA è stato generato dall’AI

In un’epoca in cui la realtà si confonde con l’illusione, emergono notizie e immagini create dall’intelligenza artificiale che alimentano tensioni e disinformazione. Uno dei casi più recenti riguarda un falso video di un’esplosione presso la centrale nucleare di Arak in Iran, diffuso come prova degli attacchi americani. Per chi ha fretta, è fondamentale saper distinguere tra verità e finzione in un mondo sempre più digitale.

Oltre ai video falsi e decontestualizzati diffusi per raccontare quanto avviene in Iran a seguito dei bombardamenti americani annunciati da Donald Trump, circolano anche immagini generate tramite l’uso dell’Intelligenza Artificiale, spacciate come prove degli avvenimenti. In questo caso, circola un falso video che mostrerebbe un’esplosione presso la centrale nucleare di Arak. Per chi ha fretta. Il video circola già da qualche giorno e da ben prima dei bombardamenti americani.. La scena è stata generata tramite l’uso dell’AI e diffusa da un creator su TikTok.. Analisi. Il video viene condiviso con la seguente descrizione: Solo una mente malata può provocare un disastro del genere. 🔗 Leggi su Open.online

